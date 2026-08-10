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வழிப்பறி திருடர்கள் இருவர் கைது

வழிப்பறி திருடர்கள் இருவர் கைது

ADDED : ஆக 09, 2026 08:32 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 08:32 PM

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ஆதம்பாக்கம், ஆக. 10﻿– வாலிபரிடம் கத்திமுனையில் வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட இருவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.

ஆதம்பாக்கத்தை சேர்ந்தவர் சிவா, 24. கடந்த 7ம் தேதி, பரங்கிமலை ரயில் நிலையம் நோக்கி நடந்த சென்று கொண்டிருந்தபோது, இரண்டு பேர் வழிமறித்தனர். அவர்கள் கத்தியை காட்டி மிரட்டி, சிவாவிடம் இருந்த மொபைல் போன், 2,000 ரூபாயை பறித்து தப்பினர். ஆதம்பாக்கம் போலீசாரின் விசாரணையில், ஆதம்பாக்கம், என்.ஜி.ஓ., காலனியை சேர்ந்த நவீன்குமார், 27, மனீஸ், 24, என தெரிந்தது. நேற்று, இரண்டு பேரையும் கைது செய்த போலீசார், மொபைல் போன், பணத்தை மீட்டனர்.

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