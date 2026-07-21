உம்மிடி பங்காரு ஜுவல்லர்ஸ் ‘அமேசிங் ஆடி சேல்’ திருவிழா
உம்மிடி பங்காரு ஜுவல்லர்ஸ் ‘அமேசிங் ஆடி சேல்’ திருவிழா
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM
சென்னை: வி.பி.ஜே., எனும் உம்மிடி பங்காரு ஜுவ்வல்லர்ஸ், ‘அமேசிங் ஆடி சேல்’ திருவிழா விற்பனை பிரசாரத்தை அறிவித்துள்ளது. இது, வரும் ஆக., 16ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
சலுகையின் ஒரு பகுதியாக தங்கம், வைரம், பிளாட்டினம், வெள்ளி பொருட்கள், விலை மதிப்புமிக்க கற்கள் பதிக்கப்பட்ட நகைகளுக்கு செய்கூலி மற்றும் மதிப்பு கூட்டல் கட்டணங்களில், 20 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. மேலும், ‘சோலிடையர்’ வைரங்களுக்கு, 5 சதவீதம் வரை தள்ளுபடியும், வெள்ளி நகைகளுக்கு, 10 சதவீதம் தள்ளுபடியும் வழங்கப்படுகிறது.
இந்த சலுகைகள், சென்னை அண்ணா சாலை மற்றும் அண்ணா நகரில் உள்ள வி.பி.ஜே., ஷோரூம்களில் கிடைக்கும்.
இது குறித்து, வி.பி.ஜே., நிர்வாக பங்குதாரர் அமரேந்திரன் உம்மிடி கூறுகையில், ‘‘ஆடி மாதம் என்பது நம்பிக்கை. வளம், புதிய தொடக்கங்களை கொண்டாட குடும்பங்கள் ஒன்று கூடும் சிறப்பான காலம். வாடிக்கையாளர்களின் வாழ்வில் மறக்க முடியாத நினைவுகளின் ஒரு பகுதியாக மாறும் நகைகளை வழங்குவதில் வி.பி.ஜே., பெருமை கொள்கிறது,’’ என்றார்.
வி.பி.ஜே., நிர்வாக பங்குதாரர் ஜிதேந்திர உம்மிடி கூறுகையில், ‘‘ஒவ்வொரு நகை தொகுப்பும் பல்வேறு ரசனைகள், நிகழ்வுகளுக்கு ஏற்றவாறு, எங்களின் சிறந்த கைவினை பாரம்பரியத்தை பேணும் வகையில் கவனமாக வடிவமைக்கப்படுகிறது. எந்த சமரசமும் இல்லாமல், உயர்தர நகைகளை அனைவரும் எளிதாக வாங்க, சலுகைகள் வழங்குவதே அமேசிங் ஆடி சேல் பிரசாரத்தின் நோக்கம்’’ என்றார்.*