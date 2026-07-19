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துாக்கிட்டவர் உடலை அடக்கம் செய்ய முயன்றதால் சலசலப்பு

துாக்கிட்டவர் உடலை அடக்கம் செய்ய முயன்றதால் சலசலப்பு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM

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மணலிபுதுநகர்: தற்கொலை செய்தவர் உடலை, அடக்கம் செய்ய முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

மணலிபுதுநகர் அடுத்த பெரிய ஈச்சங்குழியைச் சேர்ந்த பார்த்திபன், 39; தனியார் நிறுவன ஊழியர். இவருக்கு திருமணமாகவில்லை. குடும்ப பிரச்னை காரணமாக, நேற்று காலை துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

இது குறித்து, போலீசுக்கு தகவல் தெரிவிக்காமல், உறவினர்கள் இறந்தவரின் உடலுக்கு இறுதி சடங்குகள் செய்து, அடக்கம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். இது குறித்து, மணலிபுதுநகர் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார், உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரிக்கின்றனர். இச்சம்பவம், அப்பகுதியில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.

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