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விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் 3 நாள் இலவச பயிற்சி

விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் 3 நாள் இலவச பயிற்சி

ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:14 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:14 PM

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சென்னை: விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தைக் கற்றுக்கொள்வதற்காக, மூன்று நாட்கள் இலவச பயிற்சி முகாம் ஸ்ரீரங்கத்தில் இன்று தொடங்குகிறது.

விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை உலகம் முழுதும் இலவசமாக மக்களிடையே கொண்டு சேர்க்கும் பணியை, ‘விஸ்வாஸ்’ அறக்கட்டளை செய்து வருகிறது.

அந்த வகையில், திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம், 204 கிழக்கு உத்தரா தெரு, ஸ்ரீ கிருஷ்ணா மஹாலில், மூன்று நாட்கள் இலவச பயிற்சி முகாம், இன்று தொடங்கி, 23ம் தேதி வரை நடக்கிறது.

விருப்பமுடையோர், https://forms.gle/dSthozZ5KSSWv7sh8 இணைய தள முகவரியில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை கற்றுக்கொள்ள வயது வரம்ப இல்லை என, அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.

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