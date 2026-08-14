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சாலை சேதமடைவதாக குடிநீர் லாரிகள் சிறைபிடிப்பு

சாலை சேதமடைவதாக குடிநீர் லாரிகள் சிறைபிடிப்பு

ADDED : ஆக 09, 2026 07:42 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 07:42 PM

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சென்னை: சாலை சேதமடைவதாக கூறி, குடிநீர் லாரிகள் சிறைபிடிக்கப்பட்ட சம்பவம், பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

ராயபுரம் மண்டலம், 58வது வார்டு பெரியமேடு, சால்ட் கொட்டாய் பகுதியில், ரயில்வே குடியிருப்பு உள்ளது. இங்கு, 60க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். இந்த வளாகத்தில், குடிநீர் கீழ்நிலை தேக்கத் தொட்டி உள்ளது.

இந்த தொட்டியில் இருந்து, தினமும் 50க்கும் மேற்பட்ட லாரிகள், குடிநீரை நிரப்பி மற்ற பகுதிகளுக்கு வினியோகிக்கும் பணியை, குடிநீர் வாரியம் மேற்கொண்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், குடிநீர் லாரிகள் போக்குவரத்து மற்றும் மழை காரணமாக, ரயில்வே குடியிருப்பிற்குள் செல்லும் தார்ச்சாலை சேறும் சகதியுமாக மாறி விட்டது. இச்சாலையை பயன்படுத்த முடியவில்லை எனக் கூறி, அப்பகுதி குடியிருப்பைச் சேர்ந்த ரயில்வே ஊழியர்கள் குடும்பத்தினர், நேற்று, குடிநீர் நிரப்ப வந்த லாரிகளை சிறைபிடித்தனர்.

சம்பவம் குறித்து, தகவலறிந்த பெரியமேடு போலீசார் மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து, மக்களை சமாதானம் செய்தனர். மேலும், சாலையை செப்பனிட்டு தருவதாக மாநகராட்சி அதிகாரி உறுதியளித்த நிலையில், லாரிகள் விடுவிக்கப்பட்டன.

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