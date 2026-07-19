தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ நந்தனம் – சைதை சாலை விரிவாக்க பணிக்கு 300 மீட்டர் தனியார் நிலங்களால் சிக்கல் நெரிசலை குறைக்க அரசு என்ன செய்ய போகிறது?

நந்தனம் – சைதை சாலை விரிவாக்க பணிக்கு 300 மீட்டர் தனியார் நிலங்களால் சிக்கல் நெரிசலை குறைக்க அரசு என்ன செய்ய போகிறது?

நந்தனம் – சைதை சாலை விரிவாக்க பணிக்கு 300 மீட்டர் தனியார் நிலங்களால் சிக்கல் நெரிசலை குறைக்க அரசு என்ன செய்ய போகிறது?

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சைதாப்பேட்டை: 20: ﻿–: நந்தனம் முதல் சைதாப்பேட்டை வரையிலான அண்ணா சாலையில், 2 கி.மீ., சாலை விரிவாக்கத் திட்டம் முழுமையாக பயன்பெற, இடைப்பட்ட 300 மீட்டர் தனியார் நிலத்தை கையகப்படுத்த, அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

சென்னையின் முக்கிய சாலையான அண்ணா சாலையில், போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க சைதாப்பேட்டை – தேனாம்பேட்டை இடையே, மேம்பாலம் கட்டப்பட்டு வருகிறது.

இதே சாலையில் உள்ள நந்தனம் ஒய்.எம்.சி.ஏ., வளாகத்தில் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் நாட்களில், நந்தனம் முதல் சைதாப்பேட்டை வரை 2 கி.மீ., துாரம் கடும் நெரிசல் ஏற்படுகிறது.

மேலும், தி.நகரில் இருந்து சைதாப்பேட்டை நோக்கி செல்லும் வாகனங்களாலும், தாடண்டர் நகர் சிக்னல் வரை போக்குவரத்து பாதிக்கப்படுகிறது.

இதற்கு தீர்வாக, சாலையின் தெற்குப் பகுதியில் 2 கி.மீ., துாரம் விரிவாக்கம் செய்ய, நெடுஞ்சாலைத் துறை திட்டமிட்டுள்ளது. 5.50 கோடி ரூபாய் செலவில், நந்தனத்தில் இருந்து சைதாப்பேட்டை நோக்கி செல்லும் சாலையில் 1 கி.மீ., துாரம், 18 அடியாக அகலப்படுத்தும் பணி நடக்கிறது.

இந்தப் பணி முடியும் இடத்தில் இருந்து 300 மீட்டர் தனியார் நிலமும், அதன்பின் 700 மீட்டர் அரசு நிலமும் உள்ளது. இந்த 300 மீட்டர் நிலத்தை கையகப்படுத்தினால்தான், 2 கி.மீ., சாலை விரிவாக்கம் முழுப் பயன் அளிக்கும். எனவே, அதற்கான நடவடிக்கையை அரசு விரைவுபடுத்த வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தினர்.

இதுகுறித்து, நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:

நந்தனம் முதல் சைதாப்பேட்டை வரை 2 கி.மீ., சாலையில், 1.7 கி.மீ., அரசு நிலமாக இருப்பதால், அதில் 1 கி.மீ., துாரம் விரிவாக்கப் பணி நடக்கிறது.

மேலும் 700 மீட்டர் பகுதி ஏற்கனவே அகலமாக உள்ளது. இடைப்பட்ட 300 மீட்டர் தனியார் நிலம் காரணமாக அங்கு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. அந்தப் பகுதியிலும் விரிவாக்கம் செய்வது தொடர்பாக அரசின் முடிவுக்காக காத்திருக்கிறோம்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us