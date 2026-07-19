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‘எஸ்கலேட்டரில்’ செல்வது எப்போது? ஆவடி ரயில் பயணியர் எதிர்பார்ப்பு

‘எஸ்கலேட்டரில்’ செல்வது எப்போது? ஆவடி ரயில் பயணியர் எதிர்பார்ப்பு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM

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ஆவடி: ஆவடி ரயில் நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டு வரும், ‘எஸ்கலேட்டர்’ எனும் நகரும் படிக்கட்டுகள் இரண்டு ஆண்டுகளாகியும் பயன்பாட்டிற்கு வராததால் பயணியர் அவதிப்படுகின்றனர்.

ஆவடி ரயில் நிலையத்தில் நான்கு நடைமேடைகள், ஆறு இருப்பு பாதைகள் உள்ளன. தினமும் 285 மின்சார ரயில் மற்றும் ஐந்து விரைவு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

ஆவடியில், எச்.வி.எப்., – ஓ.சி.எப்., இந்திய விமானப்படை, ராணுவப்படை உள்ளிட்ட மத்திய அரசு நிறுவனங்கள் அமைந்துள்ளன. இதில், பல்வேறு வடமாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.

தவிர, சென்னை, திருவள்ளூர், அரக்கோணம், திருத்தணி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள், வேலைக்கு செல்வோர் என, தினமும் 5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர், ஆவடி ரயில் நிலையத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

ஆவடி ரயில் நிலையத்தில், 2வது நடைமேடையில் எஸ்கலேட்டர் அமைக்கும் பணி இரண்டு ஆண்டுகளாக நடந்து வருகிறது. தற்போது, பணி முடிந்து இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. ஆனால், எப்போது பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது.

எனவே, மக்கள் நலனை கருத்தில் வைத்து விரைந்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர, ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, ரயில் பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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