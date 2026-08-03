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தரமணி குளம் சீரமைப்பு நிதி எங்கே? தி.மு.க., கவுன்சிலர் கேள்வி!

தரமணி குளம் சீரமைப்பு நிதி எங்கே? தி.மு.க., கவுன்சிலர் கேள்வி!

ADDED : ஆக 02, 2026 09:10 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 09:10 PM

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தரமணி: தரமணி பவானி நகர் குளத்தை, ‘நமக்கு நாமே’ திட்டத்தில் சீரமைக்க 19 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கியும், மூன்றரை ஆண்டுகளாக பணி தொடங்காததால், நிதியின் நிலை குறித்து தி.மு.க., கவுன்சிலர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அடையாறு மண்டலம், 178-வது வார்டு, தரமணி பவானி நகரில் 50 சென்ட் பரப்பளவில் உள்ள குளத்தை துார்வாரி சீரமைக்க, 2022-ல், நமக்கு நாமே திட்டத்தின் கீழ் 19 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது.

இதில், தனியார் நிறுவனம் 10 லட்சம் ரூபாயும், மாநகராட்சி 9 லட்சம் ரூபாயும் வழங்கின. ஆனால், இதுவரை பணிகள் தொடங்காததால், அப்பகுதி மக்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து, 178-வது வார்டு தி.மு.க., கவுன்சிலர் பாஸ்கரன் கூறியதாவது:

நான் கவுன்சிலரானதும், தனியார் நிறுவனங்களிடம் பேசி, 10 லட்சம் ரூபாய் பெற்றுக் கொடுத்தேன். நிதி ஒதுக்கிய பின், குளத்தை சீரமைக்க முடியாது என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். ஒவ்வொரு மண்டலக் கூட்டத்திலும் நிதியின் நிலை குறித்து கேட்கிறேன். உரிய பதில் இல்லை. பணி நடக்காவிட்டால், நிறுவனங்கள் வழங்கிய நிதியை திருப்பி வழங்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறியதாவது:

ஆக்கிரமிப்பு, குளத்தின் ஆழம் மற்றும் குறுகிய சாலையில் துார்வாரும் வாகனங்கள் செல்ல முடியாதது போன்ற காரணங்களால் பணியை மேற்கொள்ள முடியவில்லை.

நிதி வேறு திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படவில்லை; மாநகராட்சி கணக்கிலேயே உள்ளது. அந்த நிதியை நிறுவனங்கள் திரும்ப பெற முடியாது. வார்டில் வேறு திட்டத்துக்கு பயன்படுத்த கவுன்சிலர் பரிந்துரைத்தால், அதற்கு தயாராக உள்ளோம்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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