கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படுமா...!

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:01 PM
* ‘நீட்’ தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் முன், ‘ஜனநாயக வழக்கறிஞர் சங்கம்’ சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. இதில், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன. இதில், 30க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.
* ‘நீட்’ தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, பிராட்வே எஸ்பிளனேடு சாலையில் உயர் நீதிமன்றம் முன், சி.ஜே.பி., எனும் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் 20க்கும் மேற்பட்டோர், நேற்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
* ஆட்டோ மீட்டர் கட்டணத்தை 60 ரூபாயாகவும், அதன்பின் ஒரு கி.மீ.,க்கு 30 ரூபாயாகவும் நிர்ணயிக்க வேண்டும். ‘ரேபிடோ, ஓலா, உபர், பைக் டாக்ஸி’ மற்றும் ஆட்டோ சேவைகளுக்கு தடை விதிப்பது உள்ளிட்ட 12 கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் நேற்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.