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டவரில் ஏறி  பெண் தற்கொலை மிரட்டல்

டவரில் ஏறி  பெண் தற்கொலை மிரட்டல்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:32 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:32 PM

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நீலாங்கரை: வீட்டு வாடகை வழங்குவதில் ஏற்பட்ட பிரச்னையில், மொபைல் போன் டவரில் ஏறி தற்கொலை மிரட்டல் விடுத்த பெண்ணால் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.

நீலாங்கரை, சிவன் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் உஷா, 40. இவர், மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட மகனுடன் வாடகை வீட்டில் வசிக்கிறார். சில மாதமாக வாடகை கொடுக்காததால், வீட்டின் உரிமையாளர் வீட்டை காலி செய்ய கூறி உள்ளார். இது தொடர்பான புகாரில், நீலாங்கரை போலீசார் விசாரித்தனர். உஷாவுக்கும், வீட்டு உரிமையாளருக்கும் இடையே தகராறு அதிகரித்ததால், கடந்த மாதம் இ.சி.ஆர்., அக்கரையில் உள்ள மொபைல் போன் டவரில் ஏறிய உஷா, தற்கொலை மிரட்டல் விடுத்தார். போலீசார், அவரிடம் சமாதானம் பேசி வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இந்நிலையில், நேற்று, பாலவாக்கத்தில் உள்ள ஒரு மொபைல் போன் டவரில் ஏறி தற்கொலை மிரட்டல் விடுத்தார். நீலாங்கரை போலீசார் மற்றும் தீயணைப்பு வீரர்கள் அவரிடம் சமாதானம் பேசி கீழே இறங்க வைத்தனர். பின், வீட்டு உரிமையாளரை காவல் நிலையம் வரவழைத்து, போலீசார் சமாதான பேச்சு நடத்துகின்றனர்.

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