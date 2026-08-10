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சித்தேரியில் கருவேல மரம் அகற்றும் பணி தொடக்கம்

சித்தேரியில் கருவேல மரம் அகற்றும் பணி தொடக்கம்

ADDED : ஆக 09, 2026 08:32 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 08:32 PM

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புழுதிவாக்கம்: பெருங்குடி மண்டலம், 186வது வார்டுக்கு உட்பட்ட புழுதிவாக்கத்தில், வறண்டு காணப்படும் சித்தேரியை பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்பாகத் துார் வார வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் நீண்டநாட்களாகக் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.

மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, புழுதிவாக்கம் சித்தேரியில் படர்ந்துள்ள ஆபத்தான சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணிகள், நேற்று காலை தொடங்கின

எம்.எம்.எஸ்., டிரஸ்ட் கிரீனர் அன்ட் கிளீனர் எனும் தொண்டு நிறுவனம் மூலமாக நடைபெறும் இப்பணிகளை, 186வது வார்டு கவுன்சிலர் மணிகண்டன் தொடங்கி வைத்தார்.

வரும் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைவதற்குள், ஏரியில் உள்ள செடி கொடிகளை முழுமையாக அகற்றி, இப்பணிகள் விரைந்து முடித்திட திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகக் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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