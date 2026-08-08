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உலக கைத்தறி தினம் இயற்கை நார் நெசவாளர்கள் கவுரவிப்பு

உலக கைத்தறி தினம் இயற்கை நார் நெசவாளர்கள் கவுரவிப்பு

ADDED : ஆக 07, 2026 05:42 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:42 PM

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அனகாபுத்துார்: அனகாபுத்துாரில் இயற்கை நார் நெசவாளர்கள் குழுமம் செயல்பட்டு வருகிறது. இக்குழுமத்தினர், வாழை, கற்றாழை, மூங்கில், அன்னாசி ஆகியவற்றில் இருந்து புடவை, கைவினைப் பொருட்களை தயார் செய்கின்றனர். இங்கு தயார் செய்யப்படும் பொருட்கள் உள்நாடு மட்டுமின்றி வெளி நாடுகளிலும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதுமட்டுமின்றி, மத்திய – மாநில அரசுகள் சார்பில் நடத்தப்படும் இயற்கை நார் கண்காட்சியில், இங்கு தயார் செய்யப்படும் பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த நிலையில், உலக கைத்தறி தினத்தை முன்னிட்டு, இயற்கை நார் நெசவு குழுமத்தினரை கவுரவிக்கும் நிகழ்ச்சி, நேற்று நடந்தது. போரூரில் உள்ள தனியார் பள்ளி சார்பில், கேடயம் வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டனர். தொடர்ந்து, பள்ளி மாணவர்களுக்கு இயற்கை நார் தயாரிப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.

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