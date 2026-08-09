/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ மஞ்சள் பேட்டி// சிறுவர்கள் பைக் ஓட்டுவதை ஊக்கப்படுத்தாதீர்
மஞ்சள் பேட்டி// சிறுவர்கள் பைக் ஓட்டுவதை ஊக்கப்படுத்தாதீர்
மஞ்சள் பேட்டி// சிறுவர்கள் பைக் ஓட்டுவதை ஊக்கப்படுத்தாதீர்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 04:21 PM
அ நிறம் | அளவு
விபத்துகள் நம் சமூகத்தை சீரழிக்கும் ஒரு முக்கிய பிரச்னையாகும். சிறுவர்கள், வாகனம் ஓட்டுவதை தடுக்க வேண்டும். அதை பெற்றோர், உறவினர்கள் ஊக்கப்படுத்தக்கூடாது. கடந்தாண்டு மாணவன் ஒருவன் ‘ஹெல்மெட்’ அணியாததால், சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தான்.
வேகமாக வாகனம் ஓட்டுவதில் பெருமைப்படக்கூடாது. விபத்து ஏற்பட்டால், பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் என்பதை உணர வேண்டும்.
– அமல்ராஜ்,
போலீஸ் கமிஷனர், சென்னை.