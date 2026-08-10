/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ மொபைல் போனுடன் தப்பிய வாலிபர் கைது
ADDED : ஆக 09, 2026 08:32 PM
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தரமணி: பேசி விட்டு தருவதாக கூறி, மொபைல் போனுடன் தப்பிய வாலிபரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
தரமணி, பெரியார் தெருவைச் சேர்ந்தவர் தேசிங்கு, 70. இவரது மொபைல் போனை, பேரன் சரவணனிடம் கொடுத்துள்ளார். இரு தினங்களுக்கு முன், இவர், தரமணியில் உள்ள ஒரு டீக்கடையில் நின்றபோது, ஆட்டோவில் வந்த மூன்று பேரில் ஒருவர், ‘அவசரமாக ஒருவரிடம் பேச வேண்டும்’ என மொபைல் போன் கேட்க, சரவணன் கொடுத்துள்ளார். பேசுவது போல் நடித்த அவர்கள், மொபைல் போனுடன் தப்பி சென்றனர். தரமணி போலீசாரின் விசாரணையில், தரமணி, எம்.ஜி.ஆர்., நகரைச் சேர்ந்த ராகுல், 21, மற்றும் அவரது நண்பர்கள் என தெரிந்தது. நேற்று, ராகுலை கைது செய்த போலீசார், நண்பர்களை தேடுகின்றனர்.