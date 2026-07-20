/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ அலையில் சிக்கி வாலிபர் பலி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:32 PM
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திருவான்மியூர்: நண்பர்களுடன் கடலில் குளித்த வாலிபர், அலையில் சிக்கி பலியானார்.
கிண்டி, மடுவாங்கரையைச் சேர்ந்தவர் பிரவீன் குமார், 25. இவர், நேற்று திருவான்மியூர் கடற்கரையில் நண்பர்களுடன் குளிக்க சென்றார். கடலில் இறங்கி குளித்தபோது ராட்சத அலையில் சிக்கி, பிரவீன் குமார் இழுத்து செல்லப்பட்டார். நண்பர்களின் அலறல் சத்தம் கேட்டு வந்த, மீனவர்கள் அவரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். மருத்துவர்களின் பரிசோதனையில் அவர் இறந்தது தெரிய வந்தது. திருவான்மியூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.