/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ ரயிலில் அடிபட்டு வாலிபர் உயிரிழப்பு
ADDED : ஆக 02, 2026 09:44 PM
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எண்ணுார்: ரயிலில் அடிபட்டு எண்ணுார் வாலிபர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
எண்ணுார், சத்தியவாணி முத்து நகரைச் சேர்ந்தவர் கண்ணன், 34. இவருக்கு மனைவி மற்றும் இரண்டு பிள்ளைகள் உள்ளனர். கண்ணன் நேற்று மதியம், தன் தந்தையை ரயிலில் ஏற்றி விட எண்ணுார் ரயில் நிலையம் சென்றுள்ளார்.
திரும்பிய போது, தண்டவாளத்தை கடந்துள்ளார். அப்போது, அவ்வழியே சென்ற விரைவு ரயிலில் அடிபட்டு சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
தகவலறிந்த கொருக்குப்பேட்டை போலீசார், கண்ணனின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக, அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரிக்கின்றனர்.
சில மாதங்களுக்கு முன், இவரது வீட்டின் அருகே வசித்த தமிழ்வாணன், 41, என்பவர், எண்ணுார் ரயில் நிலையத்தில் தண்டவாளத்தை கடக்கும்போது, ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.