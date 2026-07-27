சாலை மைய தடுப்பில் பைக் மோதி வாலிபர் பலி

ADDED : ஜூலை 26, 2026 10:34 PM
மீனம்பாக்கம்: சாலை தடுப்பில் பைக் மோதி, வாலிபர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
ஆந்திராவைச் சேர்ந்தவர் காந்தி ராமகிருஷ்ணன், 20. சென்னை, நாவலுாரில் தங்கி ஒரு ஹோட்டலில் பணி புரிந்தார். இவரது நண்பர்கள் கவுசிக், 19, ஜெய்சங்கர், 25. கடந்த 21ம் தேதி அதிகாலை மூன்று பேரும் ‘புல்லட்’ பைக்கில், தாம்பரத்தில் இருந்து கிண்டி நோக்கி புறப்பட்டனர்.
பைக்கை காந்தி ராமகிருஷ்ணன் ஓட்டினார். மீனம்பாக்கம் அருகே சென்றபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்த பைக், சாலை மைய தடுப்பில் மோதியது. இதில், துாக்கி வீசப்பட்டு காயமடைந்த மூன்று பேரும், தாம்பரம் அரசு பொது மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். அங்கு காந்தி ராமகிருஷ்ணன் நேற்று சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். மற்ற இரண்டு பேரும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். பரங்கிமலை போக்குவரத்து புலனாய்வு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.