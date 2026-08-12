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நகைக்கடையில் திருட்டு: வாலிபருக்கு தர்ம அடி

நகைக்கடையில் திருட்டு: வாலிபருக்கு தர்ம அடி

UPDATED : ஆக 09, 2026 08:37 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 08:32 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 08:37 PM ADDED : ஆக 09, 2026 08:32 PM

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அம்பத்துார்: அம்பத்துார், புதுாரில் உள்ள பிரபல நகைக்கடைக்கு நேற்று முன்தினம் இரவு சென்ற நபர் ஒருவர், நகைகளை வாங்குவதுபோல பேச்சு கொடுத்தபடியே, தங்க நகைகளை எடுத்து மறைத்து வைத்து, அதற்கு பதிலாக போலி நகையை வைத்துள்ளார்.

இதை கண்ட, கடையின் ஊழியர்கள், அந்நபரை பிடித்து தர்ம அடி கொடுத்து, புதுார் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். போலீசார் அந்நபரை பிடித்து, காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று விசாரித்தனர்.

அதில், அம்பத்துார், கே.கே.நகர் சாலையைச் சேர்ந்த செல்வம், 33, என தெரிந்தது. இவர், அதே பகுதியில் உள்ள, மேலும் இரண்டு கடைகளில் தன் கைவரிசையை காட்டியது தெரிந்தது.

இந்நிலையில், நகைக்கடை உரிமையாளர்கள் புகார் ஏதும் அளிக்காததாலும், செல்வம் மீது வேறு வழக்குகள் இல்லாததாலும், போலீசார் அவரை எச்சரித்து அனுப்பி வைத்தனர்.

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