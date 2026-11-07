5 மாதங்களில் 1.04 லட்சம் மரக்கன்று நடவு

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ADDED : நவ 05, 2026 07:57 PM
சென்னை: சென்னை மாநகராட்சியில், ஐந்து மாதங்களில், 1.04 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து, சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்ட அறிக்கை:
சென்னை மாநகராட்சியில், பசுமை பரப்பை அதிகரிக்க 12 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மரக்கன்றுகள் நடுவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு உள்ளன.
இதற்காக, மயிலாப்பூர், மாடம்பாக்கம், மைலேடீஸ் பூங்கா ஆகியவற்றில் நாற்றங்கால் பண்ணைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட செடிகள், நடவு செய்து வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், வனத்துறை, தனியார் பண்ணைகளில் இருந்தும், மரக்கன்றுகள் பெற்று நடவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
பூங்காக்கள், பள்ளிகள், திறந்தவெளி நிலங்கள், மயான பூமிகள், கடற்கரை குப்பை கொட்டும் வளாகம் என, பல்வேறு இடங்களில், இந்த மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி, ஐந்து மாதங்களில், 1.04 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.