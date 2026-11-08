/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/மாநகராட்சியில் 5 மாதங்களில் 1.04 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடவு
மாநகராட்சியில் 5 மாதங்களில் 1.04 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடவு
மாநகராட்சியில் 5 மாதங்களில் 1.04 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடவு
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 08:44 PM
அ நிறம் | அளவு
சென்னை: சென்னை மாநகராட்சியில், ஐந்து மாதங்களில், 1.04 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன.
சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்ட அறிக்கை:
சென்னை மாநகராட்சியில், பசுமை பரப்பை அதிகரிக்க, 12 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மரக்கன்றுகள் நட, நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு உள்ளன.
இதற்காக, மயிலாப்பூர், மாடம்பாக்கம், மைலேடீஸ் பூங்கா ஆகியவற்றில் உள்ள நாற்றங்கால் பண்ணைகள், வனத்துறை மற்றும் தனியார் பண்ணைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட செடிகள், பூங்காக்கள், பள்ளிகள், திறந்தவெளி நிலங்கள், மயான பூமிகள் உள்ளிட்ட இடங்களில், நடவு செய்யப்பட்டு, பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அதன்படி, ஐந்து மாதங்களில், 1.04 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகின்றன.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.