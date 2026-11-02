மின் வாரிய தலைமையகத்தில் மரம் விழுந்து 10 கார்கள் சேதம்
மின் வாரிய தலைமையகத்தில் மரம் விழுந்து 10 கார்கள் சேதம்
ADDED : நவ 02, 2026 09:20 PM
சென்னை: அண்ணா சாலையில் உள்ள மின் வாரிய தலைமை அலுவலக வளாகத்தில் இன்று (நவ.,2), வேருடன் பெயர்ந்து மரம் விழுந்ததில், 10க்கும் மேற்பட்ட கார்கள் சேதமடைந்தன.
சென்னை, அண்ணா சாலையில் மின் வளாகம் உள்ளது. அங்கு, தமிழக மின் வாரிய தலைமை அலுவலகம், மாநில மின் பகிர்ந்தளிப்பு மைய அலுவலகம் உள்ளிட்ட அலுவலகங்கள் உள்ளன.
இவற்றில், 3,000க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் பணிபுரிகின்றனர். அதிகாரிகள் பலரும், கார்களில் அலுவலகம் வருகின்றனர்.
சென்னையில், நேற்று (நவ.,1) மாலை முதல் அதிகாலை வரை கன மழை பெய்தது.
இந்நிலையில், இந்த வளாகத்தில் கேன்டீனுக்கு செல்லும் வழியில், வாகனங்கள் நிறுத்தம் அருகில் இருந்த மிகப்பெரிய மரம் ஒன்று, இன்று மதியம் வேரோடு பெயர்ந்து விழுந்தது.
இதன் மரக்கிளைகளால், அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த 10க்கும் மேற்பட்ட கார்கள் பலத்த சேதமடைந்தன. தீயணைப்பு வீரர்கள் வந்து, மரக்கிளைகளை அகற்றி, கார்களை மீட்டனர்.