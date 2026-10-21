டெங்கு காய்ச்சலுக்கு 10 மாத குழந்தை பலி

ADDED : அக் 21, 2026 12:14 AM
ஆவடி: டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பால், திருமுல்லைவாயிலில், 10 மாத ஆண் குழந்தை உயிரிழந்தது, சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருமுல்லைவாயல், அம்பேத்கர் நகர் பிரதான சாலையைச் சேர்ந்தவர் சின்னத்துரை, 26; கூலித் தொழிலாளி. இவரது மனைவி லோகேஸ்வரி, 22. இந்த தம்பதிக்கு ஒரு மகளும், ஒரு மகனும் உள்ளனர்.
கடந்த 10ம் தேதி நள்ளிரவு, தம்பதியின் 10 மாத ஆண் குழந்தை சரணுக்கு, திடீரென காய்ச்சல் ஏற்பட்டது.
தனியார் மருத்துவமனையில், டெங்கு காய்ச்சல் உறுதியானதை அடுத்து, எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில், குழந்தை அனுமதிக்கப்பட்டது.
கடந்த 15ம் தேதி மாலை, சிகிச்சை பலனின்றி குழந்தை சரண் பரிதாபமாக உயிரிழந்தது.
இந்த தகவலை வெளியில் தெரியாதபடி, ஆவடி மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மறைந்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவம், திருமுல்லைவாயில் பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.