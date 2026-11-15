வி.எச்.எஸ்., மருத்துவமனையில் ரத்த தானம் செய்த 103 பேர் கவுரவிப்பு
வி.எச்.எஸ்., மருத்துவமனையில் ரத்த தானம் செய்த 103 பேர் கவுரவிப்பு
ADDED : நவ 14, 2026 06:51 PM
சென்னை: தரமணி வி.எச்.எஸ்., மருத்துவமனையில், ரத்த தானம் செய்த 103 பேர் கவுரவிக்கப்பட்டனர்.
தரமணி, வி.எச்.எஸ்., மருத்துவமனையில் ரத்த வங்கி செயல்படுகிறது. இதன் முன்னாள் இயக்குநர் மறைந்த பாலசுப்பிரமணியத்தின், 88வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, ரத்த தானம் வழங்கிய 103 பேரை கவுரவிக்கும் நிகழ்ச்சி, மருத்துவமனை வளாகத்தில் நேற்று நடந்தது.
இந்நிகழ்வில், தானாக முன்வந்து ரத்த தானம் செய்தவர்கள் மற்றும் முகாம் நடத்த அனுமதி வழங்கிய நிறுவனங்களுக்கு, கேடயம் வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டனர்.
வி.எச்.எஸ்., மருத்துவமனை மத்திய குழு உறுப்பினர் வசுதா ராஜசேகர் பேசியதாவது:
தலசீமியா நோய் பாதித்தோருக்கு, அடிக்கடி ரத்தம் மாற்றம் செய்ய வேண்டி உள்ளது. குறிப்பாக, இந்த நோயால் பாதித்த குழந்தைகள், புது ரத்தத்தால் உயிர் பிழைக்கின்றனர். ரத்த தானம் செய்ய இளைஞர்கள் ஆர்வமாக இருப்பது, மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
இந்நிகழ்ச்சியில், வி.எச்.எஸ்., மருத்துவமனை திட்ட இயக்குனர் ஜோசப் வில்லியம்ஸ், பட்டிமன்ற பேச்சாளர் தெய்வானை, ரத்த வங்கி இயக்குனர் மைதிலி, தலைமை நிர்வாகி ஆத்மநாதன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.