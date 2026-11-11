தண்ணீர் தொட்டியில் விழுந்து 11 மாத குழந்தை உயிரிழப்பு
தண்ணீர் தொட்டியில் விழுந்து 11 மாத குழந்தை உயிரிழப்பு
ADDED : நவ 10, 2026 08:17 PM
எம்.கே.பி.நகர்: தண்ணீர் தொட்டியில் தவறி விழுந்து, 11 மாத குழந்தை பரிதாபமாக உயிரிழந்தது.
வியாசர்பாடி, உதயசூரியன் நகரைச் சேர்ந்தவர் குணசேகர்; ஆட்டோ ஓட்டுநர். இவரது முதல் மனைவி வாணி. அவரை விவாகரத்து செய்த குணசேகர், இரண்டாவதாக லாவண்யா என்பவரை, இரு ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணம் செய்தார்.
இவர்களுக்கு ருத்ரஸ்ரீ என்ற 11 மாத பெண் குழந்தை உள்ளது. இன்று (நவ.,10) மதியம் லாவண்யா வீட்டு வேலை செய்து கொண்டிருந்தபோது, குழந்தை ருத்ரஸ்ரீ வீட்டின் குளியலறையில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தது.
அப்போது தவறி தண்ணீர் தொட்டிக்குள் விழுந்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது. குழந்தையை மீட்ட லாவண்யா, ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தார். அங்கு மருத்துவர்களின் பரிசோதனையில் குழந்தை ருத்ரஸ்ரீ இறந்தது தெரியவந்தது. இதுதொடர்பாக, எம்.கே.பி., நகர் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.