காவலாளியை தாக்கி 12 சிறார்கள் ஓட்டம் 3 பைக், போன் பறித்து அடாவடி
காவலாளியை தாக்கி 12 சிறார்கள் ஓட்டம் 3 பைக், போன் பறித்து அடாவடி
ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:21 AM
செங்கல்பட்டு: ஆத்துாரில் உள்ள அரசு பாதுகாப்பு இல்ல காவலாளியை தாக்கி, 12 சிறார்கள் தப்பிச் சென்றனர். செல்லும் வழியில் வாகன ஓட்டிகள் சிலரை தாக்கி, அவர்களது பைக்கை பறித்து அட்டூழியம் செய்துள்ளனர்.
செங்கல்பட்டு அடுத்த, ஆத்துார் பழத்தோட்டம் பகுதியில், காஞ்சிபுரம் -- செங்கல்பட்டு நெடுஞ்சாலை ஓரம் அரசு பாதுகாப்பு நிலையம் உள்ளது.
இங்கு, குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு, பேக்கரி தொழில் உள்ளிட்ட பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த அரசு இல்லத்தில் 30க்கும் மேற்பட்டோர் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில் நேற்று இரவு, உணவளிக்க சென்ற காவலாளியை, 12 பேர் கும்பல் சரமாரியாக தாக்கியது. பின் அவரது கையில் இருந்த நுழைவாயில் சாவியை எடுத்து கொண்டு தப்பிச் சென்றது.
அந்த கும்பல், அவ்வழியாக வந்த வாகன ஓட்டிகளையும் தாக்கி, அவர்களிடம் இருந்த மூன்று பைக்குகள், மொபைல் போன் ஆகியவற்றை பறித்தது.
அந்த கும்பலில் ஆறு பேர் காஞ்சிபுரம் மார்க்கமாகவும், ஆறு பேர் செங்கல்பட்டு மார்க்கமாகவும் தப்பிச் சென்றனர்.
தகவலறிந்து வந்த செங்கல்பட்டு தாலுகா போலீசார், காயமடைந்த ஊழியரை மீட்டு, செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். தப்பிச் சென்ற சிறார்களை பிடிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.