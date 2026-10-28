4-வது மாடியில் இருந்து விழுந்து 12 வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு
4-வது மாடியில் இருந்து விழுந்து 12 வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 12:36 AM
ADDED : அக் 28, 2026 12:36 AM
பெரும்பாக்கம்: வாரிய குடியிருப்பின் 4-வது மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்த 12 வயது சிறுவன், பரிதாபமாக உயிரிழந்தான்.
பெரும்பாக்கம் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம், 95-வது பிளாக்கில் பெற்றோருடன் வசித்து வந்தவர் திவான், 12. இவர், அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 7ம் வகுப்பு பயின்று வந்தார்.
இவர் வசிக்கும் பிளாக்கிற்கு அருகில், புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் கட்டடத்தின் 4-வது மாடியில் இருந்து திவான் எதிர்பாராதவிதமாக, நேற்று காலை 10:00 மணியளவில் கீழே விழுந்துள்ளார். அப்பகுதி மக்கள் அவரை மீட்டு, அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு மருத்துவர்களின் பரிசோதனையில் சிறுவன் இறந்தது தெரிய வந்தது.
விசாரித்த பெரும்பாக்கம் போலீசார், சிறுவனின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், தவறி விழுந்து இறந்தாரா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.