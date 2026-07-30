14 மணி நேர மின் தடை: இ.சி.ஆரில் சாலை மறியல்

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:53 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:24 PM
கொட்டிவாக்கம்: இ.சி.ஆர்., கொட்டிவாக்கம் பகுதியில் 14 மணி நேரத்திற்கும் மேல் மின் தடை ஏற்பட்டதால், ஆத்திரமடைந்த மக்கள் நள்ளிரவு சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
இ.சி.ஆர்., எனும் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில், கொட்டிவாக்கம், சுவாமிநாதன் நகரில் 2,000க்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர்.
இந்த பகுதியில், நேற்று முன்தினம் காலை 10:00 மணியளவில் மின் தடை ஏற்பட்டது. இரவு 10:00 மணி வரை சீராகவில்லை. அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும் உரிய பதில் கிடைக்காததால், இ.சி.ஆர்., கொட்டிவாக்கம் சந்திப்பில், பகுதிமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். நீலாங்கரை போலீசார் பேச்சு நடத்தினர். ஆனால், பாதிக்கப்பட்ட மக்கள், 'மின் வினியோகம் சீரானால் தான் கலைந்து செல்வோம்' எனக்கூறி, தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தினர். நீண்ட நேரத்திற்குபின், மின்வாரிய அதிகாரிகள் வந்து, 'இ.சி.ஆரில் வடிகால், கழிவுநீர் குழாய் பதிப்பு உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு பள்ளம் தோண்டும் பணிகள் நடக்கின்றன. இதனால், சேதமடையும் கேபிள்களை கண்டுபிடித்து சரி செய்வதால் மின் தடை ஏற்படுகிறது. வேகமாக பணி செய்கிறோம். சில மணி நேரத்தில் மின்வினியோகம் சீராகும்' எனக் கூறினர். இதையடுத்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோர் நள்ளிரவு 12:00 மணியளவில் கலைந்து சென்றனர். இதனால், இரண்டு மணி நேரம் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.