3 வயது சிறுவனை குளத்தில் வீசிய 14 வயது சிறுவன்

UPDATED : நவ 01, 2026 07:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:24 PM
காரப்பாக்கம்: காரப்பாக்கத்தில், 3 வயது சிறுவனை குளத்தில் வீசிய சம்பவத்தில், 14 வயது சிறுவன் மற்றும் பெற்றோரிடம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
பீஹார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் வீரேந்திரபால், மனைவி, குழந்தைகளுடன், காரப்பாக்கம், வ.உ.சி. நகரில் தங்கி, சமோசா வியாபாரம் செய்து வருகிறார். பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் காமோட்யாதவ், மனைவி, 14 வயது சிறுவனுடன் வசித்து, பானிப்பூரி வியாபாரம் செய்கிறார். இரு குடும்பத்திற்கும் அடிக்கடி தகராறு நடந்துள்ளது. நேற்றைய தகராறில், ஆத்திரமடைந்த 14 வயது சிறுவன், வீரேந்திரபாலின் 3 வயது மகனை துாக்கி சென்று, அருகில் உள்ள ஒரு குளத்தில் வீசி, அங்கிருந்து தப்பி ஓடினான். குளத்தின் அருகில் பயணியருக்காக காத்திருந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் பிரேம், 30, என்பவர், நீரில் தத்தளித்த சிறுவனை மீட்டார். பின் அக்கம் பக்கத்தினரிடம் விசாரித்து, வீரேந்திர பால் வீட்டில் சிறுவனை ஒப்படைத்தார். கண்ணகி நகர் போலீசார், இரு குடும்பத்தார் மற்றும் 14 வயது சிறுவனிடம் விசாரித்தனர். 3 வயது சிறுவனை குளத்தில் வீசியது, குடும்ப பிரச்னையா அல்லது வேறு காரணமா என்ற கோணத்திலும் விசாரித்து வருகின்றனர்.