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ADDED : நவ 16, 2026 07:09 PM
திரு.வி.க.நகர்: பெரம்பூரில் 15 நாட்களாக குடிநீர் விநியோகம் இல்லாததால், ஆத்திரமடைந்த பகுதிமக்கள், பேப்பர் மில்ஸ் சாலையில் இன்று (நவ.,16), மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
பெரம்பூர், பேப்பர் மில்ஸ் சாலை, மணியம்மை நகர் பகுதிகளில், கடந்த 15 நாட்களாக, குடிநீர் விநியோகம் இல்லை. இதுகுறித்து அப்பகுதிமக்கள், குடிநீர் வாரியத்திடம், தொடர்ந்து முறையிட்டு வந்தனர்.
வாரிய அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளாததால், ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதிமக்கள் இன்று காலை 9:00 மணிக்கு, பேப்பர் மில்ஸ் சாலையில், மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
தகவலறிந்து சென்ற திரு.வி.க., நகர் காவல் நிலைய போலீசார், வாரிய அதிகாரிகளை வரவழைத்து சமரச பேச்சு நடத்தினர்.
தொடர்ந்து, குடிநீர் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில், லாரிகள் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த மறியலால், அப்பகுதியில் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதித்தது.
இப்பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் குடிநீர் குழாய் மாற்றும் பணி நடந்து வருகிறது. இதனால், குடிநீர் விநியோகம் அடிக்கடி பாதிக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.