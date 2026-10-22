மெட்ரோ ரயில் நிலைய பணி நடக்கும் இடத்தில் நடுரோட்டில் 15 அடி ஆழத்திற்கு 'மெகா' பள்ளம்
மெட்ரோ ரயில் நிலைய பணி நடக்கும் இடத்தில் நடுரோட்டில் 15 அடி ஆழத்திற்கு 'மெகா' பள்ளம்
UPDATED : செப் 29, 2026 08:34 PM
ADDED : செப் 29, 2026 08:01 PM
பெரம்பூர்: பெரம்பூர் கே.எம். கார்டன் அருகே பெரம்பூர் பேரக்ஸ் சாலையில் நேற்று மாலை ராட்சத பள்ளம் ஏற்பட்டது. இதனருகே மெட்ரோ ரயில் நிலைய பணிகள் நடந்து வரும் நிலையில், சாலை நடுவே, 18 அடி விட்டம்; 15 அடி ஆழத்திற்கு ஏற்பட்ட ராட்சத பள்ளம், மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதே இடத்தில் இதற்கு முன், 2021 மற்றும் 2022ம் ஆண்டுகளின் இறுதியில் சாலையின் உள்ளே இருந்த கழிவுநீர் குழாய் உடைந்து இரண்டு முறை இதுபோல் பள்ளம் உருவானது.
இந்த பள்ளத்தின் கீழே, 40 அடி ஆழத்திற்கு பாதாள சாக்கடை குழாய் செல்கிறது. அதில் ஏற்பட்ட நீர் கசிவால், மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு பள்ளம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என, மாநகராட்சி மற்றும் குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
பள்ளம் ஏற்பட்ட இடத்தை சுற்றி தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு, பள்ளத்தை சீரமைக்கும் பணியில் மாநகராட்சியினரும், குடிநீர் வாரியத்தினரும், மெட்ரோ ரயில் நிலைய பணியாளர்களும் ஈடுபட்டுள்ளனர். தற்காலிகமாக அப்பகுதியில் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
சம்பவ இடத்திற்கு வந்த திரு.வி.க. நகர் மண்டல குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகளை பகுதி மக்கள் முற்றுகையிட்டு, 40 ஆண்டுகால பழமையான குழாய்களை மாற்ற வேண்டும் என, கூறினர்.
இதுகுறித்து பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
மெட்ரோ ரயில் நிலைய கட்டுமானப்பணிகளால் சென்னையில் பல இடங்களில் இதுபோன்ற பள்ளங்கள் ஏற்படுகின்றன. பெரம்பூர் பேரக்ஸ் சாலையில் நான்காவது முறையாக அதே இடத்தில் பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. சாலையின் அடியில் செல்லும் கழிவுநீர் குழாயில் ஏற்பட்ட நீர்கசிவால் மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு பள்ளம் ஏற்பட்டிருக்கலாம்.
மெட்ரோ ரயில் நிலைய பணிகளும் நடப்பதால் முன்னெச்சரிக்கையாக செயல்பட வேண்டும். இப்பகுதியில் கனரக வாகனங்களை அனுமதிக்கக் கூடாது. மெட்ரோ ரயில் நிலைய பணிகளை கவனமாக மேற்கொள்ள வேண்டும்.
பள்ளம் உண்டான சாலையின் மேற்பரப்பை மட்டும் சரி செய்யாமல், பள்ளம் ஏற்பட்டதற்கான காரணத்தை அறிந்து மீண்டும் பள்ளம் ஏற்படாதவாறு சரி செய்ய வேண்டும். பயனற்ற பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் இருந்தால் அதை நிரந்தரமாக மூட வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.