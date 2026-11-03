மழையால் 15 மணி நேரம் மின்தடை; மரம் விழுந்து 10 கார்கள் சேதம்; வெடித்தது மின்மாற்றி
மழையால் 15 மணி நேரம் மின்தடை; மரம் விழுந்து 10 கார்கள் சேதம்; வெடித்தது மின்மாற்றி
UPDATED : நவ 03, 2026 07:03 AM
ADDED : நவ 02, 2026 04:17 PM
சென்னை : சென்னையில் நேற்று கன மழை பெய்த நிலையில், பல்வேறு பகுதிகளிலும், 15 மணி நேரம் வரை மின் தடை ஏற்பட்டு மக்கள் அவதிப்பட்டனர். ஓரிரு இடங்களில் மின் மாற்றிகள் வெடித்தன. மின் வாரிய தலைமை அலுவலக வளாகத்தில் மரம் விழுந்ததில், 10க்கும் மேற்பட்ட கார்கள் சேதமடைந்தன.
சென்னை, அண்ணா சாலையில் மின் வளாகம் உள்ளது. அங்கு, தமிழக மின் வாரிய தலைமை அலுவலகம், மாநில மின் பகிர்ந்தளிப்பு மைய அலுவலகம் உள்ளிட்ட அலுவலகங்கள் உள்ளன.
இவற்றில், 3,000க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் பணிபுரிகின்றனர். அதிகாரிகள் பலரும், கார்களில் அலுவலகம் வருகின்றனர்.
சென்னையில், நேற்று முன்தினம் மாலை முதல் அதிகாலை வரை கன மழை பெய்தது. இந்நிலையில், இந்த வளாகத்தில் கேன்டீனுக்கு செல்லும் வழியில், வாகனங்கள் நிறுத்தம் அருகில் இருந்த மிகப்பெரிய மரம் ஒன்று, நேற்று மதியம் வேரோடு பெயர்ந்து விழுந்தது.
இதன் மரக்கிளைகளால், அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த 10க்கும் மேற்பட்ட கார்கள் பலத்த சேதமடைந்தன. தீயணைப்பு வீரர்கள் வந்து, மரக்கிளைகளை அகற்றி, கார்களை மீட்டனர்.
வண்ணாரப்பேட்டை எம்.சி., சாலையில், நேற்று முன்தினம் பெய்த மழையால், நிலத்திற்கடியில் பதிக்கப்பட்டுள்ள மின் வடத்தில் தீப்பற்றியது. இதனால், நள்ளிரவு 12:30 மணிக்கு மின்தடை ஏற்பட்டது. நேற்று மதியம் 2:45 மணிக்கு மின் விநியோகம் சீரானது. தொடர்ந்து 15 மணி நேரம் மின்சாரம் இல்லாததால், கழிப்பறைக்குகூட செல்ல முடியாமல், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் அவதியடைந்தனர்.
பழைய வண்ணாரப்பேட்டை, நாராயணப்பன் தெரு, என்.என்.கார்டன் மெயின் தெரு, சின்ன மார்க்கெட் ஆகிய பகுதிகளில் ஏராளமான வீடுகள், கடைகள் உள்ளன.
இப்பகுதியில் உள்ள டிரான்ஸ்பார்மரில் நேற்று காலை 11:00 மணிக்கு மின்னல் தாக்கியதால், மின் தடை ஏற்பட்டது. தகவலறிந்து வந்த மின்சார துறை ஊழியர்கள், பழுதுபார்க்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். மழை காரணமா க, பழுதுபார்க்கும் பணி நீடித்தது.
நீண்ட நேரமாகியும் மின்சாரம் வராததால், காய்கறி, துணி, செருப்புக் கடைகள் உள்ளிட்ட வணிக நிறுவனங்கள் செயல்பட முடியாமல் பாதிக்கப்பட்டன. இதனால், கடை வீதிகள் இருளில் மூழ்கின.
பழுது சரிசெய்யப்பட்டு, ஒன்பது மணி நேரத்துக்குப் பின் நேற்று இரவு 6:50 மணிக்கு மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டது. அம்பத்துார் அடுத்த பட்டரவாக்கம் தொழிற்சாலைகள் பகுதியில், மழைநீர் தேங்கி நின்றது. இதனால், பணியாளர்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்தனர். அப்பகுதியில் உள்ள சாலைகள் குண்டும், குழியுமாக இருப்பதால் மழைநீர் தேங்கி, வாகனங்கள் அச்சத்துடன் ஊர்ந்து சென்றன.
மெரினா கடற்கரைக்கு நேற்று வந்தவர்களை, 'முரசு' புயல் காரணமாக, போலீசார் திருப்பி அனுப்பினர். இதனால் கடற்கரை, வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.