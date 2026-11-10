3 நாட்களில் 15 லட்சம் பேர் சொந்த ஊர்களுக்கு பயணம்

ADDED : நவ 07, 2026 08:17 PM
சென்னை: தீபாவளியை முன்னிட்டு, சென்னையில் இருந்த மூன்று நாட்களில், 15 லட்சம் பேர் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றுள்ளனர்.
பேருந்து பயணியரின் வசதியாக, இம்மாதம் 5ம் தேதி முதல் இன்று (நவ.,7) வரை சென்னையில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இவற்றின் வாயிலாக, இரண்டு நாட்களில், ஆறு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பயணித்துள்ளனர்.
தவிர இன்று, சென்னை சென்ட்ரல், எழும்பூர் மற்றும் தாம்பரம் போன்ற முக்கிய ரயில் நிலையங்களிலும், பயணியரின் கூட்டம் அலைமோதியது. காலை புறப்பட்ட வைகை, பல்லவன் ஆகிய விரைவு ரயில், மாலை புறப்பட்ட திருச்செந்தூர், கன்னியாகுமாரி உட்பட பல ரயில்களிலும், கட்டுகடங்காத கூட்டம் அலைமோதியது.
சென்னையில் இருந்து மானாமதுரை, திருச்சிக்கு இயக்கப்பட்ட முன்பதிவில்லாத மெமு ரயில்களிலும் முண்டியடித்து பயணியர் ஏறினர். இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே அதிகாரி கூறியதாவது:
தீபாவளியை முன்னிட்டு, 40க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டன. குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களுக்கு, 10 சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டன.
மூன்று நாட்களில் இயக்கப்பட்ட வழக்கமான ரயில்கள் மற்றும் சிறப்பு ரயில்கள் வாயிலாக, ஐந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பயணம் செய்துள்ளனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதுதவிர, தனியார் ஆம்னி பேருந்துகளில், 2.50 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மற்றும் கார்கள், பைக்குகள் என, மொத்தமாக, கடந்த மூன்று நாட்களில் மட்டும், 15 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பயணம் மேற்கொண்டதாக, போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் கூறினர்.