காசிமேடு அருகே மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த நாகப்பட்டினம் மீனவர்கள் 15 பேர் சிறைபிடிப்பு
காசிமேடு அருகே மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த நாகப்பட்டினம் மீனவர்கள் 15 பேர் சிறைபிடிப்பு
ADDED : அக் 20, 2026 07:05 PM
காசிமேடு: காசிமேடு பகுதியில் மீன்பிடித்து கொண்டிருந்த நாகப்பட்டினம் மீனவர்கள் 15 பேர், எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக சிறைபிடிக்கப்பட்டனர்.
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் அக்கரைப்பேட்டை மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து, செல்வம் என்பவருக்கு சொந்தமான விசைப்படகில், 15 மீனவர்கள் கடலுக்குள் மீன் பிடிக்க சென்றனர்.
இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம், விசைப்படகில் டீசல் காலியானது. இதனால், 80.25 நாட்டிக்கல் தொலைவில், அருகே உள்ள திருவொற்றியூர், சூரை மீன்பிடி துறைமுகத்துக்கு கரை திரும்பினர்.
இதையறிந்த, சென்னை செங்கை சிங்காரவேலர் விசைப்படகு உரிமையாளர் மற்றும் தொழிலாளர் நலச் சங்கத்தின் தலைவர் விஜேஷ் தலைமையிலான 10 மீனவர்கள், எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக, நாகப்பட்டினம் மீனவர்களை சிறைபிடித்தனர்.
இது குறித்து மீன்வளத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ‘சிறைபிடிக்கப்பட்ட நாகப்பட்டினம் மீனவர்களை, மீன்வளத் துறையிடம் ஒப்படைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, முறையாக விசாரணை மேற்கொண்டு, அதில் உண்மை தன்மையை ஆராய்ந்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்ʼ என்றார்.