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சென்னையை சேர்ந்த 150 பேர் மாநில கராத்தே போட்டிக்கு தகுதி
சென்னையை சேர்ந்த 150 பேர் மாநில கராத்தே போட்டிக்கு தகுதி
ADDED : அக் 20, 2026 04:11 PM
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சென்னை: சென்னையைச் சேர்ந்த வீரர் – வீராங்கனையர் 150 பேர், மாநில அளவிலான கராத்தே போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
தமிழ்நாடு ஸ்போர்ட்ஸ் கராத்தே டோ சங்கத்தின் சென்னை மாவட்ட விளையாட்டு கராத்தே சங்கம் சார்பில், மாவட்ட அளவிலான கராத்தே போட்டி, ஆலந்துார் மான்போர்ட் பள்ளியில் நேற்று முன்தினம் நடந்தது.
இதில், சென்னை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 600க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்று, ‘கட்டா, குமித்தே’ ஆகிய இரு பிரிவுகளில் தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தினர்.
பல்வேறு பிரிவுகளில் வெற்றி பெற்ற வீரர் – வீராங்கனையருக்கு, அண்ணா நகர் தொகுதி த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., ராம்குமார் பரிசுகள் வழங்கினார். இப்போட்டியில் தங்கம், வெள்ளி பதக்கங்கள் வென்ற 150 பேர், வரும் ஜன., 9ம் தேதி தொடங்கும் மாநில அளவிலான கராத்தே போட்டியில் பங்கேற்க தகுதி பெற்றுள்ளனர்.