கடற்கரை – செங்கல்பட்டு தடத்தில் 18 மின்சார ரயில் சேவையில் மாற்றம்
கடற்கரை – செங்கல்பட்டு தடத்தில் 18 மின்சார ரயில் சேவையில் மாற்றம்
ADDED : நவ 16, 2026 08:35 PM
சென்னை: ரயில் பாதை மேம்பாட்டு பணி காரணமாக, 18 மின்சார ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
சென்னை ரயில் கோட்டம் வெளியிட்ட அறிக்கை:
செங்கல்பட்டு பணிமனையில் இன்று, 20, 21, 24ம் தேதிகளில் ரயில் பாதை மேம்பாட்டு பணிகள் நடக்கின்றன. இதனால், சில ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இன்று மற்றும் 21ம் தேதி
★ கடற்கரை – செங்கல்பட்டு காலை 10:48, பகல் 12:30 மணி ரயில்கள், இன்றும், 21ம் தேதியும் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும்
★ செங்கப்பட்டு – கடற்கரை மதியம் 1:05, மாலை 3:00 மணி ரயில்கள் சிங்கப்பெருமாள் கோவிலில் இருந்து இயக்கப்படும்.
20, 24ம் தேதி
★ கடற்கரை – செங்கல்பட்டு காலை 10:13, 10:48, 11:28, பகல் 12:02, 12:30, மதியம் 1:45 மணி ரயில்கள் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் வரை இயக்கப்படும்
★ செங்கல்பட்டு – கடற்கரை காலை 11:50, பகல் 12:30, மதியம் 1:05, 1:35, 2:15 மணி ரயில்கள் சிங்கப்பெருமாள் கோவிலில் இருந்தும், செங்கல்பட்டு – கடற்கரை மாலை 3:00 மணி ரயில் காட்டாங்கொளத்துாரில் இருந்தும் இயக்கப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.