பட்டாசுகளால் தீ விபத்து: 2 கார், 6 டூ – வீலர் தீக்கிரை
பட்டாசுகளால் தீ விபத்து: 2 கார், 6 டூ – வீலர் தீக்கிரை
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:28 PM
சென்னை: பட்டாசு வெடிக்கும் போது தீப்பொறி பட்டு, வெவ்வேறு சம்பவங்களில் இரு கார், ஆறு இருசக்கர வாகனங்கள் எரிந்து நாசமாயின.
பூந்தமல்லி அடுத்த கோபுரசநல்லுாரில் ஐஸ்வர்யா கார்டன் என்ற அடுக்குமாடி குடியிருப்பில், நேற்று முன்தினம் தீபாவளியன்று, தரைத்தளத்தில் நிறுத்தப்பட்ட வாகனங்கள் திடீரென தீப்பற்றி எரிந்தன. பூந்தமல்லி தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள், சம்பவ இடத்திற்கு வந்து தீயை அணைத்தனர்.
அதற்குள், ‘ஹூண்டாய் கிரிட்டா’ கார், யமஹா எக்ஸ்.எஸ்.ஆர்., ஹோண்டா யூனிகார்ன், ஹீரோ ஸ்பிளெண்டர், யமஹா ஆர்.எஸ்., 100’ ஆகிய நான்கு பைக்குகள் எரிந்து நாசமாயின.
அப்பகுதியில் இளைஞர்கள் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடியபோது, தீப்பொறி விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டதா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என, பூந்தமல்லி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
அதேபோல, ஆவடி பேருந்து நிலையம் அருகே நரிக்குறவர் காலனி யில் நேற்று முன்தினம் இரவு பட்டாசு வெடித்து தீபாவளி கொண்டாடப்பட்டது. அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த டி.வி.எஸ்., எக்ஸ்.எல்’ மொபெட் ஸ்கூட்டர் மீது தீப்பொறி விழுந்து, எரிந்து நாசமானது.
மேலும், ஆதம்பாக்கம், கணேஷ் நகர், 2வது தெருவை சேர்ந்தவர் தங்கமணி, 56, என்வரின் வீட்டு பார்க்கிங் பகதியில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஒரு கார் மற்றும் பைக் நேற்று திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்தது. வேளச்சேரி தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைத்தனர். அதற்குள் இரு வாகனங்களும் எரிந்து நாசமாயின. ஆதம்பாக்கம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
மரக்கிடங்குகள் நாசம்
வியாசர்பாடி, எஸ்.ஏ., காலனியைச் சேர்ந்தவர் ஸ்ரீதர், 39. இவருக்கு சொந்தமாக அதே பகுதியில் மரக்கிடங்கு உள்ளது. தீபாவளியன்று அதிகாலை 3:00 மணியளவில் மரக்கிடங்கில் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
வியாசர்பாடி தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைத்தனர். பட்டாசால் தீ விபத்து ஏற்பட்டதா அல்லது வேறு ஏதும் காரணமா என எம்.கே.பி., நகர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
பூந்தமல்லி அருகே நசரத்பேட்டை அடுத்த அகரமேல் பகுதியில் விக்னேஷ், 32, என்பவர் கிடங்கு நடத்தி வருகிறார். இங்கு தொழிற்சாலைகளில் பேங்கிங் செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் மர பலகைகளை சேகரித்து வைத்திருந்தார்.
நேற்று முன்தினம் தீபாவளியன்று அப்பகுதியில் பட்டாசுகள் வெடிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த கிடங்கில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. நசரத்பேட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.