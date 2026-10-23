ரயில்வேயில் வேலை தருவதாக மோசடி செய்த 2 பேருக்கு சிறை
ரயில்வேயில் வேலை தருவதாக மோசடி செய்த 2 பேருக்கு சிறை
UPDATED : அக் 22, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:24 PM
சென்னை: சென்னையைச் சேர்ந்த கார்த்திக்கேயன் உட்பட ஐந்து பேரிடம், ரயில்வேயில் கிளர்க் உள்ளிட்ட வேலை வாங்கி தருவதாகக்கூறி, திரு.வி.க., நகரைச் சேர்ந்த வெங்கடேஷ், 58, மற்றும் ரவிசந்திரன், 61, ஆகியோர், 19 லட்சம் ரூபாய் வாங்கினர். இவர்களுடன் வேலாயுதன் என்பவரும் சம்பந்தப்பட்டிருந்தார்.
வேலையும் வாங்கி தராமல், பணத்தையும் திருப்பி தராமல் ஏமாற்றிய இவர்கள் மீது சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் 2017ல் வழக்கு பதிந்தனர்.
இவ்வழக்கை விசாரித்த, எழும்பூர் மத்திய குற்றப்பிரிவு வழக்குகளுக்கான கூடுதல் நீதிமன்ற நீதிபதி சுப்ரமணி பிறப்பித்த உத்தரவு:
மோசடி மற்றும் போலி ஆவணங்கள் தயாரித்த குற்றங்களுக்காக வெங்கடேஷுக்கு ஓராண்டும், ரவிசந்திரனுக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்படுகிறது. வேலாயுதம் மீதான குற்றச்சாட்டு, அரசு தரப்பில் நிரூபிக்கப்படவில்லை.
இவ்வாறு, உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.