ரயில் பயணியிடம் நகைகள் திருடிய வடமாநில கொள்ளையர்கள் 2 பேர் கைது

ரயில் பயணியிடம் நகைகள் திருடிய வடமாநில கொள்ளையர்கள் 2 பேர் கைது
ரயில் பயணியிடம் நகைகள் திருடிய வடமாநில கொள்ளையர்கள் 2 பேர் கைது
ADDED : ஆக 14, 2026 05:52 PM
சென்னை: ரயில் பயணியிடம், 75 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க, வைர நகைகள் திருடி, மேற்கு வங்கம் மற்றும் பீஹாரில் பதுங்கி இருந்த கொள்ளையர்கள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர். இருவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
சென்னை, தி.நகரில் உள்ள ‘மணி’ என்ற நகைக்கடையின் மேலாளர் தீபக், 47. இவர், ஜூலை 22ம் தேதி மதுரையில் உள்ள பல நகைக்கடைகளின் நிர்வாகிகளை சந்தித்து, மாதிரி நகைகளை காட்டி ‘ஆர்டர்’ எடுத்துள்ளார். 23ம் தேதி இரவு, 11:00 மணிக்கு மதுரையில் இருந்து சென்னைக்கு, ‘அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ்’ ரயிலில் பயணித்தார்.
மறுநாள் அதிகாலை 5:00 மணியளவில் எழுந்து பார்த்தபோது, மொபைல் போன், ‘ஆப்பிள்’ நிறுவன வாட்ச், 75 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க, வைர நகைகளுடன், தீபக்கின் பை திருட்டு போனது தெரிய வந்தது.
தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் வந்திறங்கிய தீபக், ரயில்வே போலீசில் புகார் அளித்தார். போலீசாரின் விசாரணையில், ஸ்ரீரங்கம் ரயில் நிலைய தண்டவாளம் அருகே ‘ஆப்பிள்’ வாட்ச் உடன் அவரது பை கண்டெடுக்கப்பட்டது; நகைகள் மாயமாகி இருந்தன.
மொபைல் போன் சிக்னலை வைத்து, வடமாநில நபர்கள் நகைகள் திருடியது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, கடந்த 7ம் தேதி மேற்கு வங்க மாநிலம் சென்ற தனிப்படை போலீசார், அமர்நாத் ஜெய்ஸ்வால் என்பவரை கைது செய்தனர்.
அவரிடம் நடந்த விசாரணையில் தெரிய வந்ததாவது:
கடந்த 23ம் தேதி தீபக் பயணித்த ரயிலில், மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த அமர்நாத் ஜெய்ஸ்வால், 64, அசோக் குமார், ரஞ்சன் குமார் ஆகிய மூன்று பேர் பயணித்துள்ளனர்.
ரயில் திருச்சியை கடந்ததும், தீபக் துாங்குபோது பையை திருடி, கழிப்பறைக்கு எடுத்து சென்றுள்ளனர். அதில், தங்க, வைர நகைகள், மொபைல் போன், ஸ்மார்ட் வாட்ச், பத்திரங்கள், ஆதார் கார்டு, டிரைவிங் லைசென்ஸ், ஐ.டி., கார்டுகள் இருந்துள்ளன.
அதிலிருந்த நகைகள் மற்றும் மொபைல் போனை திருடிக்கொண்டு, பையை ஓடும் ரயிலில் இருந்து கீழே வீசியுள்ளனர். பின், எதுவும் நடக்காதது போல், கழிப்பறை அருகே நின்று பயணம் செய்து, ரயில் தாம்பரம் வந்ததும் இறங்கியுள்ளனர். அங்கிருந்து பேருந்து மூலம் சென்னை சென்ட்ரல் சென்றுள்ளனர்.
பின், பீஹார் மாநிலம் பாட்னாவில் உள்ள தங்களது கூட்டாளியான ராஜன்குமார், 34, என்பவருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். அவர், விமானம் மூலம் சென்னைக்கு வந்து, திருடிய நகைகள் உண்மையானவையா என்று உறுதி செய்துள்ளார்.
இதையடுத்து, ஜூலை 25ம் தேதி, பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து ‘சங்கமித்ரா’ ரயில் மூலம், நான்கு பேரும் பாட்னாவிற்கு சென்று, விடுதியில் தங்கி, நகைகளை பங்கு போட்டுள்ளனர்.
இவ்வாறு விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
பின், அவர் அளித்த தகவலின்படி பீஹார் மாநிலம் பாட்னாவில் பதுங்கியிருந்த ராஜன்குமாரை கைது செய்தனர். இருவரையும், நேற்று முன்தினம் தாம்பரத்திற்கு அழைத்து வந்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். அவர்களிடம் இருந்து 17 சவரன் நகை, 4 லட்சம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள அசோக்குமார் மற்றும் ரஞ்சன் குமாரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.