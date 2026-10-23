புழல் சிறையில் இருந்து தப்பிய 2 கைதிகளும் பிடிபட்டனர்
புழல் சிறையில் இருந்து தப்பிய 2 கைதிகளும் பிடிபட்டனர்
ADDED : அக் 22, 2026 08:41 PM
சென்னை: புழல் மத்திய சிறையில் இருந்து தப்பிய இரண்டு கைதிகளும், இன்று (அக்.,22) பிடிபட்டனர்.
ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய சிறை வளாகம் என்ற பெயரை புழல் மத்திய சிறை பெற்றுள்ளது. இதன் பரப்பு 212 ஏக்கர். இங்கு, தண்டனை கைதிகள், விசாரணை கைதிகள், பெண் கைதிகள் என, 3,500க்கும் மேற்பட்டோர் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சிறை கைதிகள், தோட்டப்பணி, துாய்மை பணி, சமையல் பணி என பல்வேறு பணிகளுக்காக, தினமும் காலை அறைகளில் இருந்து வெளியே வருவதற்கு அனுமதிக்கப்படுவது வழக்கம். மாலை 6:00 மணியளவில், மீண்டும் அவரவர் அறைகளில் அடைக்கப்படுவர்.
இந்த நிலையில், இன்று மாலை வழக்கம்போல் கைதிகளின் எண்ணிக்கை சரிபார்க்கப்பட்டது. அப்போது, கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் திருட்டு வழக்கு ஒன்றில் கைது செய்யப்பட்ட நேபாளம் நாட்டைச் சேர்ந்த சுதீப் போகாத் மற்றும் ‘போக்சோ’ வழக்கில் கைதான ஆயுள் தண்டனை கைதி சுரேஷ் ஆகியோரை காணவில்லை. வளாகம் முழுதும் சல்லடை போட்டு தேடியும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.
இருவரும் சிறையில் இருந்து தப்பியது உறுதியானதை அடுத்து, சிறைத்துறை உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. பலத்த பாதுகாப்புகளுக்கு மத்தியில் கைதிகள் தப்பிய விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
களமிறங்கிய தனிப்படை
உயர் அதிகாரிகளின் உத்தரவை அடுத்து, இருவரையும் பிடிக்க எட்டு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. நேற்று (அக்.,21) இரவு முதல் அவர்கள் தேடுதல் வேட்டையில் இறங்கினர். அப்போது, சுதீப் போகாத் அண்ணா நகரில் இருப்பது தெரிய வந்தது.
இன்று காலை அண்ணாநகரில் உள்ள தேநீர் கடையில், சாவகாசமாக டீ குடித்து கொண்டிருந்த சுதீப் போகாத்தை சுற்றிவளைத்து பிடித்தனர்.
பின், புழல் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர். இதையடுத்து, சிறையில் இருந்து தப்பியது எப்படி என்பது குறித்து போலீசார் விசாரித்தனர்.
இதில் தெரிய வந்ததாவது:
புழல் சிறையில், காவலர்கள் குடியிருப்பு அருகே போலீஸ் பாதுகாப்பும், சுற்றுச்சுவர் உயரமும் குறைவாக இருப்பதை சுதீப் அறிந்திருந்தார். அந்த சுவரில் சோலார் கேபிள்கள் பதிக்கப்பட்டிருந்தன. அந்த கேபிள் மூலம் 40 அடி சுவரில் ஏறி குதித்து சுதீப் போகாத் தப்பியது தெரியவந்தது. சுவர் ஏறி குதித்தபோது கீழே விழுந்த சுதீப் மயக்கமாகியுள்ளார். ஒரு மணி நேரம் வரை மயக்க நிலையில் இருந்த சுதீப், பின் மயக்கம் தெளிந்து தான் தங்கியிருந்த பாடி பகுதிக்கே சென்றுள்ளார். ஓரிரு நாளில் நேபாளத்துக்கு தப்பிச் செல்ல திட்டமிட்டிருந்தது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
பஜாரில் வேலை
மற்றொரு கைதியான சுரேஷ், சிறை பஜாரில் வேலை பார்த்து வந்துள்ளார். வேலை நிமித்தம் காரணமாக சிறையில் கிடைத்த சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி, சிறைக்கைதிகளை பார்க்க வரும் உறவினர்கள் வேடத்தில் அவர்களுடன் சிறையில் இருந்து தப்பினார். அவரை இன்று மாலை குன்றத்துார் பகுதியில் வைத்து குன்றத்துார் போலீசார் சுற்றி வளைத்து கைது செய்து, புழல் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். விசாரணைக்குபின், இன்று மாலை சுரேஷை மீண்டும் சிறையில் அடைத்தனர்.
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பாதுகாப்பை பலப்படுத்த முடிவு
புழல் சிறையில் இரண்டு கைதிகள் தப்பிச் சென்றது பாதுகாப்பை கேள்விக்குறியாக்கி உள்ளது. இதையடுத்து பாதுகாப்பை எந்தெந்த வழிகளில் பலப்படுத்த முடியும் என, சிறைத் துறை அதிகாரிகள் கூடுதல் டி.ஜி.பி., சந்தீப்ராய் ரத்தோட் தலைமையில் ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர். முதற்கட்டமாக அடுத்து ஒரு வாரத்திற்கு கைதிகளை பணிக்கு அனுப்பாமல் சிறை அறையிலேயே வைத்திருக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. முக்கியமான பணிகளுக்கு மட்டுமே, கைதிகளை பயன்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
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ஏழு பேர் சஸ்பெண்ட்
புழல் சிறையில் கைதி சுரேஷ் தப்பிய விவகாரத்தில், முதல் சிறை வளாகத்தில் பணியில் இருந்த தலைமை வார்டன் கண்ணதாசன், வார்டன் பிரகாஷ் மற்றும் மணி ஆகியோர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அதேபோல, 2வது சிறை வளாகத்தில் இருந்து சுதீப் போகாத் தப்பிய விவகாரத்தில், உதவி சிறை அதிகாரி ஜோதிராமன், தலைமை வார்டன் அலெக்ஸ் கிருஷ்ணராஜ், வார்டன் குணசேகர் மற்றும் ராஜேஷ்கண்ணா ஆகிய நான்கு சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.