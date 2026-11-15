பண பிரச்னையில் டெய்லரை தாக்கிய 2 பெண்கள் கைது

ADDED : நவ 14, 2026 10:18 PM
வியாசர்பாடி: பணம் கொடுக்கல் – வாங்கல் தகராறில், காவல் நிலையம் அருகே திவ்யபாரதி, 30, என்ற பெண் டெய்லரை வழிமறித்து தாக்கிய இரு பெண்களை, போலீசார் இன்று (நவ.,14) கைது செய்தனர்.
வியாசர்பாடி, பெரியார் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் திவ்யபாரதி, 30. டெய்லரான இவர், கணவரைப் பிரிந்து தாய் வீட்டில் வசித்து வருகிறார்.
இவரது வீட்டருகே வசிக்கும் ராஜலட்சுமி, 54, என்பவர், பணம் கொடுக்கல் – வாங்கல் தொடர்பாக திவ்யபாரதி மீது செம்பியம் போலீசில் நேற்று (நவ.,13) புகார் அளித்தார். அதேபோல் திவ்யபாரதியும், எதிர் தரப்பு மீது புகார் அளித்தார்.
பணம் தொடர்பான விவகாரம் என்பதால் குற்றப்பிரிவில் புகார் அளிக்கும்படி, இருதரப்பிடமும் போலீசார் அறிவுறுத்தினர்.
பின், காவல் நிலையத்திலிருந்து வெளியே வந்த திவ்யபாரதியை, ராஜலட்சுமி, அவரது மகள் டீனா, உறவினர் கவிதா, 27, ஆகியோர், கைகளால் தாக்கி, அவரது மொபைல் போனை உடைத்தனர்.
இதில் காயமடைந்த திவ்யபாரதி, தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று, செம்பியம் காவல் நிலையத்தில், தாக்குதல் குறித்து புகார் அளித்தார்.
போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, ராஜலட்சுமி, கவிதா, ஆகிய இருவரையும் இன்று கைது செய்து, நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைத்தனர்.
இதற்கிடையே, ராஜலட்சுமியின் மகள் டீனா, திவ்யபாரதி தன்னை தாக்கியதாகக் கூறி, பெரியார் நகர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இதுகுறித்தும் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.