புழல் சிறை மருத்துவ உதவியாளருக்கு கஞ்சா விநியோகித்த 2 பெண்கள் கைது
புழல் சிறை மருத்துவ உதவியாளருக்கு கஞ்சா விநியோகித்த 2 பெண்கள் கைது
ADDED : நவ 18, 2026 06:54 PM
புழல்: புழல் விசாரணை சிறையில் கைதிகளுக்கு கஞ்சா, கோகைன் உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களை வழங்க முயன்ற கனகராஜ், 50, என்ற சிறை மருத்துவ உதவியாளரை போலீசார் ஏற்கனவே கைது செய்த நிலையில், அவருக்கு கஞ்சா விநியோகித்த 28 மற்றும் 30 வயதுடைய இரு பெண்களை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
புழல் விசாரணை சிறையின் மருத்துவ உதவியாளர் கனகராஜ், 50. இவர், வெளியே கஞ்சா வாங்கி, சிறைக்குள் கைதிகளுக்கு வழங்கி வந்துள்ளார்.
நேற்று (நவ.,17), கைதிகளுக்கு கஞ்சா வழங்கியபோது கையும் களவுமாக, சிறை போலீசாரிடம் பிடிபட்டார். புழல் போலீசார் அவரை கைது செய்து, அதே சிறையில் அடைத்தனர்.
இதுகுறித்து புழல் இன்ஸ்பெக்டர் கண்ணன், கனகராஜிடம் விசாரணை நடத்தி 313 கிராம் கஞ்சா மற்றும் 18 கிராம் கோகைன் போதை பவுடரை பறிமுதல் செய்தார்.
மேலும், போதை பொருட்களை பெற்றவிதம், கைதிகளுக்கு அவற்றை வழங்கியது, கைதிகளை சந்திக்க வந்த உறவினர்கள் குறித்தும், அவரிடம் விசாரணை நடத்தினார்.
இதில், மயிலாப்பூர், ரோட்டரி நகரைச் சேர்ந்த சேதுராமன், 40, என்பவர் போதைப் பொருள் வழக்கில் பெரியமேடு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு, இரு மாதங்களுக்கு முன் சிறையில் அடைக்கப்பட்டது தெரியவந்தது.
சேதுராமனை சந்திக்க வரும் அவரது மனைவி குமாரி, 38, மற்றும் உறவுக்கார பெண் சாதனா, 20, ஆகியோரிடம் இருந்து போதை பொருட்களை கனகராஜ் பெற்றதும், அதை சேதுராமனிடம் சேர்க்க தனியார் 10,000 ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றதும் தெரியவந்தது.
இந்நிலையில், புழல் சிறை வாசலில் இன்று (நவ.,18) காலை நின்றிருந்த குமாரி, சாதனா ஆகிய இருவரையும், போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடமும், போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.