20 அடி நீள துணி குழாயால் பாதாள சாக்கடையில் அடைப்பு
20 அடி நீள துணி குழாயால் பாதாள சாக்கடையில் அடைப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:20 PM
வாணுவம்பேட்டை: வாணுவம்பேட்டையில், பாதாள சாக்கடையில் அடைப்பு ஏற்படுத்திய 20 அடி நீள துணி குழாயை, குடிநீர் வாரிய அலுவலர்கள், இன்று (நவ.,6) அகற்றினர்.
ஆலந்துார் மண்டலம், வாணுவம்பேட்டை, சுந்தரமூர்த்தி தெருவில் 100க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. இப்பகுதி பாதாள சாக்கடையில் அடைப்பு ஏற்பட்டு, சில நாட்களாக சாலையில், கழிவுநீர் வழிந்தோடியது.
இதனால், சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு, மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். இது குறித்து குடிநீர் வாரியத்திற்கும் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, குடிநீர் வாரிய அலுவலர்களின் நீண்ட முயற்சிக்கு பின், மவுன்ட் – -மேடவாக்கம் சாலையில், அடைப்பு இருப்பது கண்டறிப்பட்டது.
அதுவும் 20 அடி நீள துணி குழாயால் அடைப்பு ஏற்பட்டிருந்தது. இந்த துணி குழாய், மழை வெள்ளத்தை மோட்டார் வைத்து அகற்றும்போது பயன்படுத்தப்படுவது. இந்த துணி குழாயை அகற்றி, கழிவுநீர் செல்வது சீரானது.