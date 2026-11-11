விதிமீறி பட்டாசு வெடிப்பு: 237 வழக்கு பதிவு

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ADDED : நவ 10, 2026 10:36 AM
சென்னை: சென்னையில் அனுமதியை மீறி பட்டாசு வெடித்தது தொடர்பாக, 148 வழக்குகள் உட்பட, 237 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, தமிழக அரசு தீபாவளி திருநாளன்று, காலை 6:00 மணி முதல் 7:00 மணி வரையிலும், இரவு 7:00 மணி முதல் 8:00 மணி வரை மட்டுமே, பட்டாசு வெடிக்க அனுமதி அளித்தது.
அதன்படி, சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் உத்தரவின்படி ஆய்வாளர்கள் தலைமையிலான போலீசார், தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
கடந்த 8ம் தேதி முதல் நேற்று காலை வரை நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், தடை உத்தரவை மீறி பட்டாசு வெடித்தது தொடர்பாக, 148 வழக்குகளும், உரிமமின்றி பட்டாசுகள் விற்பனை செய்ததது தொடர்பாக, 10 வழக்குகளும், அளவுக்கு அதிகமான சத்தத்தில் பட்டாசு வெடித்தது தொடர்பாக, 79 வழக்குகளும் என, மொத்தம் 237 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.