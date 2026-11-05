முகத்துவாரங்களில் 24 மணி நேரமும் துார்வாரும் பணி

UPDATED : நவ 02, 2026 07:34 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:29 PM
சென்னை: முகத்துவாரங்களில் துார்வாரும் பணியை, 24 மணி நேரமும் மேற்கொள்ள, நீர்வளத் துறையை அரசு அறிவுறுத்தி உள்ளது.
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில், வங்க கடலில் உருவாகும் புயல் காரணமாக, பல மாவட்டங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுகிறது.
ஆறுகள் வாயிலாக, குடியிருப்பு பகுதிகள், சாலைகளில் தேங்கும் வெள்ள நீர், கடலுக்கு சென்று சேருகிறது. நீரோட்டம் காரணமாகவும், கடல் அலைகள் காரணமாகவும், கடலில் வெள்ள நீர் கலக்கும் இடமான முகத்துவாரங்களில் மணல் அடைப்பு ஏற்படுகிறது.
இதனால், வெள்ளநீர் வெளியேறுவதில் தாமதம் ஏற்படுவதால், பொது மக்களின் இயல்பு வாழ்கை பாதிக்கப்படுகிறது. தற்போது, வங்க கடலில் உருவாகியுள்ள ‘முரசு’ புயல் காரணமாக, பல மாவட்டங்களில் மழை பெய்கிறது.
இதனால், ஏற்படும் பாதிப்பை குறைப்பதற்கு, அடையாறு, கூவம், கொசஸ்தலை, ஆரணியாறு, வெள்ளாறு உள்பட பல்வேறு ஆறுகளின் முகத்துவாரங்களில் துார்வாரும் பணிகளை, 24 மணி நேரமும் மேற்கொள்ளுமாறு, நீர்வளத் துறைக்கு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஒப்பந்ததாரர் வாயிலாக நடக்கும் துார்வாரும் பணியை, தொடர்ச்சியாக கண்காணித்து, தேவையான ஆலோசனைகளை வழங்க வேண்டும் எனவும், பொறியாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.