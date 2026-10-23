26,000 லிட்டர் கச்சா எண்ணெய் திருட்டு: இரண்டு பேர் கைது
26,000 லிட்டர் கச்சா எண்ணெய் திருட்டு: இரண்டு பேர் கைது
ADDED : செப் 26, 2026 03:53 AM
மணலி: நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், நரிமணம் பகுதியில் உள்ள ஜி.ஜி.எஸ்., நிறுவனத்தில் இருந்து 29,000 லிட்டர் கச்சா எண்ணெயை நிரப்பிய டேங்கர் லாரி, சென்னை மணலியில் சி.பி.சி.எல்., நிறுவனத்திற்கு செப்., 8ல் வந்தது.
சென்னை, முகப்பேர் பகுதியைச் சேர்ந்த கமலகண்ணன், 52, என்பவருக்கு சொந்தமான லாரியில், கச்சா எண்ணெய் எடுத்து வரப்பட்டது. லாரியை, திருவாரூரைச் சேர்ந்த ஓட்டுநர் மகேந்திரன் ஓட்டினார்.
சி.பி.சி.எல்., நிறுவனத்தில் கச்சா எண்ணெயின் தரம் குறித்து ஆய்வு செய்தபோது 3,000 லிட்டர் மட்டுமே கச்சா எண்ணெய் இருந்தது. மீதம், தண்ணீர் கலந்திருப்பது தெரியவந்தது.
இது தொடர்பாக, சி.பி.சி.எல்., நிர்வாகம், டிரான்ஸ்போர்ட் உரிமையாளர் கமலகண்ணனிடம் கேட்டது. இதற்கிடையே, டேங்கர் லாரி ஓட்டுநர் மகேந்திரன் தலைமறைவானார்.
இதுகுறித்து கமலகண்ணன், மணலி போலீசில் புகார் அளித்தார். விசாரணையில் ஈடுபட்ட போலீசார், திருவாரூரில் பதுங்கியிருந்த ஓட்டுநர் மகேந்திரன், 37, அவரது கூட்டாளி பன்னீர்செல்வம், 44, ஆகியோரை, நேற்று கைது செய்தனர்.
விசாரணையில், நாகப்பட்டினத்தில் கச்சா எண்ணெய் ஏற்றி வந்த நிலையில், வடலுாரில் லாரியை நிறுத்தி, 26,000 லிட்டர் கச்சா எண்ணெயை தனியார் கிடங்கிற்கு விற்று, அதற்கு பதிலாக தண்ணீரை நிரப்பியது தெரிந்தது.
திருடப்பட்ட கச்சா எண்ணெயின் மதிப்பு, 20 லட்சம் ரூபாய் வரை இருக்கக்கூடும். விசாரணைக்கு பின், இருவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, சிறையில் அடை க்கப்பட்டனர். இவ்வழக்கில் மேலும் தொடர்புடைய மூவரை தேடி வருகின்றனர்.