/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/லாரியால் 3 மின் கம்பங்கள் சாய்ந்தன
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:06 PM
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பெருங்களத்துார்: தாம்பரம் அருகே, மின் கம்பியில் லாரி சிக்கியதில், மூன்று கம்பங்கள் சாய்ந்தன.
தாம்பரம், ஆர்.கே.நகரில் கட்டப்பட்டு வரும் புதிய வீட்டிற்கு நேற்று இரவு, டாரஸ் லாரியில் மண் எடுத்து வரப்பட்டது. மண்ணை கொட்டிய பின், ‘ஹைட்ராலிக்’ அமைப்பை இறக்காமல் இயக்கியபோது, லாரியின் மேல்பகுதியில் மின் கம்பி சிக்கி, அடுத்தடுத்து மூன்று மின் கம்பங்கள் சாய்ந்தன.
இதில், அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஒரு கார் சேதமடைந்தது. இதனால் அப்பகுதியில் மின்தடை ஏற்பட்டது.