காதல் ஜோடியிடம் வழிப்பறி குதிரையோட்டிகள் 3 பேர் கைது
காதல் ஜோடியிடம் வழிப்பறி குதிரையோட்டிகள் 3 பேர் கைது
ADDED : நவ 07, 2026 03:39 PM
சாஸ்திரி நகர்: பெசன்ட் நகர் கடற்கரையில் சூரிய உதயம் பார்க்க வந்திருந்த காதல் ஜோடியிடம், கத்தி முனையில் மொபைல் போன்கள், பணம் பறித்த, குதிரையோட்டிகள் மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
செம்பாக்கத்தை சேர்ந்தவர் பிரதீப், 20. இவர் தன் காதலியுடன், சூரிய உதயம் பார்க்க, இன்று (நவ.,7) அதிகாலை 4:00 மணிக்கு, பெசன்ட் நகர் கடற்கரைக்கு சென்றார். இருவரும் கடற்கரை மணற்பரப்பில் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தனர். அப்போது, நான்கு பேர் சேர்ந்து, கத்தியை காட்டி மிரட்டி இவர்களிடம் இருந்து இரண்டு மொபைல் போன்கள், 5,000 ரூபாய் பறித்து சென்றனர்.
இத குறித்து புகாரை அடுத்து, சாஸ்திரி நகர் போலீசார் விசாரித்தனர். இதில், பெசன்ட் நகர் கடற்கரையில் குதிரை சவாரி நடத்தி வரும் அஸ்வின்குமார், 23, ஆர்யா, 35, ஞானராஜ், 27, உள்ளிட்ட நான்கு பேர் என தெரிந்தது. இதில் மூன்று பேரை கைது செய்த போலீசார், தலைமறைவான அருண், 25, என்பவரை தேடி வருகின்றனர்.