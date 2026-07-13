﻿ பெண்ணிடம் அத்துமீற முயன்ற 3 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:19 AM
கோயம்பேடு: கோயம்பேடு பகுதியில் உள்ள தனியார் விடுதியில், 29 வயது பெண்ணிடம் அத்துமீற முயன்றதாக, அவரது ஆண் நண்பர் உட்பட மூன்று பேரை, மகளிர் போலீசார் கைது செய்தனர்.
அம்பத்-துாரைச் சேர்ந்த பெண், தன் நண்பரான கொளத்-துாரைச் சேர்ந்த கோகுலுடன் தனியார் விடுதியில் அறை எடுத்து தங்கியிருந்தார். அப்போது கோகுலின் நண்பர்களான தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த லோகேஷ், 26, மற்றும் பெரம்பூரைச் சேர்ந்த ஹட்ரிக்ஜான் ஆகியோரும், அங்கு வந்து, அனைவரும் ஒன்றாக மது அருந்தியதாக கூறப்படுகிறது.
பின், மது போதையில் கோகுல், லோகேஷ், ஹட்ரிக்ஜான் ஆகியோர், பெண்ணிடம் அத்துமீற முயன்றதாக தெரிகிறது.
உடனடியாக அப்பெண், காவல் துறைக்கு தகவல் தெரிவித்ததையடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற கோயம்பேடு போலீசார், அவரை பாதுகாப்பாக மீட்டு, மூவரையும் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று விசாரித்தனர்.
இதையடுத்து, கோயம்பேடு மகளிர் போலீசார் மூவர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர்.