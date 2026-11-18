போதை மாத்திரை, ஊசி விற்பனை :2 சமையலர் உட்பட 3 பேர் கைது
போதை மாத்திரை, ஊசி விற்பனை :2 சமையலர் உட்பட 3 பேர் கைது
UPDATED : நவ 18, 2026 10:05 PM
ADDED : நவ 18, 2026 10:00 PM
அமைந்தகரை: போதை மாத்திரைகள், ஊசிகள், இருமல் மருந்துகளைப் போதைக்காக விற்பனை செய்ததாக, சமையல் கலைஞர்கள் இருவர் மற்றும் மருந்துக்கடை உரிமையாளர் என மூன்று பேரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
அரும்பாக்கத்தில், சந்தேகத்திற்கிடமாகச் சுற்றித்திரிந்த இருவரை, போதை பொருள் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் பிடித்து சோதனையிட்டனர். அவர்களிடம் போதை மாத்திரைகள் இருந்தன.
விசாரணையில் அவர்கள், நேபாளத்தைச் சேர்ந்த அஜய், 30, மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த விஸ்வாஸ், 35, என்பதும், இருவரும் அரும்பாக்கம் என்.எஸ்.கே., நகரில் தங்கி, தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலில் சீன உணவு சமையல் கலைஞர்களாகப் பணியாற்றி வந்ததும் தெரியவந்தது.
இருவரும், சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் உள்ள மருந்துக்கடையில் மாத்திரைகள், ஊசிகள், இருமல் மருந்துகளை வாங்கி, போதைக்காக விற்பனை செய்துள்ளனர்.
அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணைக்கு பின், பெரியமேடைச் சேர்ந்த மருந்துக்கடை உரிமையாளர் சையது பாஷா, 55, என்பவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
மூவரிடமிருந்து 386 போதை மாத்திரைகள், 150 ஊசிகள், 100 இருமல் மருந்து பாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. பின், மூவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி நேற்று சிறையில் அடைத்தனர்.