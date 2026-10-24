உலக கிக் பாக்சிங் போட்டி :3 தமிழக வீரர்கள் பங்கேற்பு
உலக கிக் பாக்சிங் போட்டி :3 தமிழக வீரர்கள் பங்கேற்பு
UPDATED : அக் 12, 2026 04:49 PM
ADDED : அக் 12, 2026 04:36 PM
சென்னை: உலக கிக் பாக்சிங் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பங்கேற்க, தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 10 வயது சிறுமி உட்பட மூன்று வீரர்கள், இந்திய அணியில் இடம்பிடித்துள்ளனர்.
உஸ்பெகிஸ்தான் கிக் பாக்சிங் கூட்டமைப்பு சார்பில், உலக கிக் பாக்சிங் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி, அந்நாட்டின் தலைநகர் தாஷ்கண்டில் இன்று தொடங்கி, வரும் 18ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
இந்தியா உட்பட பல நாடுகளைச் சேர்ந்த வீரர் - வீராங்கனையர் பங்கேற்றுள்ளனர்.
சப்- - ஜூனியர், ஜூனியர், சீனியர், மாஸ்டர்ஸ் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் நடக்கும் இப்போட்டியில், வாக்கோ இந்தியா கிக் பாக்சிங் சார்பில், 20 வீரர் - வீராங்கனையர் களமிறங்குகின்றனர்.
இதில், தமிழ்நாடு அமெச்சூர் கிக் பாக்சிங் சங்கம் சார்பில், ரக் ஷத்ரா, 10, அகில்ரக் ஷித், 17, கிஷோர், 14, ஆகிய மூவரும், இந்திய அணியில் தேர்வாகியுள்ளனர்.
இவர்களுடன் அணியின் மேலாளர் ஓம்பிரகாஷ், தலைமை பயிற்சியாளர் சுரேஷ் பாபு உள்ளிட்ட இந்திய அணியினர், சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து உஸ்பெகிஸ்தானுக்கு நேற்று புறப்பட்டுச் சென்றனர்.